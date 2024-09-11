Dolar
34.03
Euro
37.50
Altın
2,518.91
ETH/USDT
2,378.50
BTC/USDT
57,618.00
BIST 100
9,624.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı çıkarma sürecini hızlandırma talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı çıkarma sürecini hızlandırma talebi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Kudüs

İsrail'in Kanal12 televizyonunun haberine göre, UCM Başsavcısı Han, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan 1 nolu UCM Ön İnceleme Dairesine talep gönderdi.

Netanyahu ve Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulunana Han, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin ise bu listeden çıkarılmasını istedi.

Han, Filistin'de durumun kötüleşmesi ve suçların işlenmeye devam etmesi nedeniyle yakalama emirlerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

İsrail'in tepkisi

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın Netanyahu ve Gallant'ı Sinvar ile karşılaştırmasının "antisemitizm" olduğu iddia edildi.

Açıklamada, Lahey'de atılan adımların baştan beri siyasi olduğu ve hukuka dayanmadığı öne sürüldü.

UCM Başsavcısı Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamaslı yetkililer İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler için dua edildi
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Fidan: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi) İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Benzer haberler

Bir rapora göre, İsrail hava kuvvetleri 7 Ekim saldırıları sırasında tarihinin en düşük hazırlık seviyesindeydi

Bir rapora göre, İsrail hava kuvvetleri 7 Ekim saldırıları sırasında tarihinin en düşük hazırlık seviyesindeydi

UCM Başsavcısı Han'dan Netanyahu için yakalama kararı çıkarma sürecini hızlandırma talebi

Biden'a göre, Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından "kazayla" vurulmuş

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları "zorla göç ve ilhak planlarını" uygulamada başarılı olamayacak

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları "zorla göç ve ilhak planlarını" uygulamada başarılı olamayacak
Fransa'da savcılık İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu reddetti

Fransa'da savcılık İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu reddetti
BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu

BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet