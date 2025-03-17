UAEA Başkanı Grossi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi ile Viyana'da görüştü
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile bu ülkenin nükleer programına ilişkin görüştü.
Viyana
UAEA'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Grossi, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamada bulundu.
Grossi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi ile tam zamanında bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "UAEA ile işbirliği, İran'ın nükleer programının barışçıl doğasına dair güvenilir garantiler sağlamak için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.
İran ve Ajans arasında birçok hususta uzlaşmazlık yaşanırken, UAEA Başkanı Grossi'nin bu ülkeye ilişkin hazırladığı son raporda, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin ciddi oranda artmasına tepki gösterilmişti.
Grossi, İran'ın yüzde 60 düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu 4 ay gibi bir zaman diliminde 92,5 kilogram artırarak 274,8 kilograma çıkarttığına dikkat çekmiş, nükleer silahı olmayan bir ülkede bu kadar yüksek oranda üretim yapılması ve stokun bulunmasının ciddi endişeye yol açtığını bildirmişti.
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