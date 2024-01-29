UAD'nin kararlarında "ateşkes" olmaması İsrail saldırıları altındaki Filistinlileri hayal kırıklığına uğrattı
Aylardır İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) alınan kararların "acilen ateşkes" maddesini içermemesi karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.
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AA muhabirine konuşan Filistinliler, saldırılar, zorla yerinden edilme ve açlığa sürüklenmenin sona ermesine dair umutlarını UAD'nin kararlarına bağladıklarını ifade ediyor.
- Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti
Gazze halkı, UAD'de verilen kararlar arasında "ateşkesin" olmamasının, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden katliam ve imha operasyonlarını artırması için İsrail'e yeni bir fırsat vereceğinden endişe ediyor.
Gazze kentindeki En-Nasr Mahallesi'nden güneydeki Refah'a zorla yerinden edilen 42 yaşındaki Filistinli kadın Rim el-Garbavi, mahkemenin kararını "hayal kırıklığı" şeklinde nitelendirdi.
Garbavi, "Filistin halkının, mahkemeden çıkmasını beklediği acilen ateşkes kararı gerçekleşmedi. Mahkeme ateşkes kararını vermek için daha neyi bekliyor? Kadın ve çocuklara yönelik soykırım, katliamlar yeterli değil mi?" diye konuştu.
"Karar hem olumlu hem olumsuz"
Filistinli Cihad Al-Akkad (35), UAD'nin kararlarının hem olumlu hem olumsuz olduğunu düşünüyor.
El-Vusta ilinden Refah'a zorla yerinden edilen Akkad, "Ateşkes kararı çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Ancak İsrail'in ilk kez suç işlediği için bu şekilde suçlanması olumlu bir karar. Yıllardır beklediğimiz de buydu." dedi.
"Filistinliler olarak UAD'nin kararı beklentilerimizi karşılamadı ancak İsrail'in yargılanması yönündeki bu harika adım için Güney Afrika'ya teşekkür ediyoruz." diyen Akkad, "Filistin halkının İsrail işgal güçlerine karşı mücadelesine verilen desteği ifade eden; dünyada Gazze'yi destekleyen özgür insanların var olduğunu teyit eden bu adımdan mutluluk duyduğunu" aktardı.
Akkad, UAD'de hemen ateşkes kararının verilmesini ve ardından geri kalan detayların incelenmesini beklediklerini dile getirdi.
"İsrail saldırıları için uluslararası bir erteleme"
Filistinli kadın Riham es-Savaliha (34) ise "tamamen adaletsiz" olarak nitelendirdiği kararlarla ilgili memnuniyetsizliği ifade etti.
UAD kararlarını İsrail'e Filistinlilere karşı daha fazla suç ve katliam işlemesi için ek süre veren uluslararası bir erteleme olarak nitelendiren Savaliha, "İsrail, saldırıları bitene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşamlarını, enerjisini, yeteneklerini tüketmek için çaba sarf edecek." dedi.
Filistinli Ömer el-Hasayine de UAD'nin kararlarının adil olmadığını belirterek, "Bu mahkemenin İsrail'i hâlâ bize karşı yapmakta olduğu katliamlardan dolayı kınayacağını umuyorduk." dedi.
Yaşlı Filistinli, "Dünya için her şey gözler önünde. İşlenen katliamlar apaçık şekilde duruyor; herhangi bir soruşturmaya bile gerek yok. Çünkü gazeteciler ve medya aracılığıyla olan biten doğrudan aktarılıyor." ifadelerini kullandı.
UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte ordunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.