Türkiye'nin yeni Astana Büyükelçisi Kapucu, Cumhurbaşkanı Tokayev'e güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.
Astana
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Türkiye, Malezya, İran ve Suudi Arabistan'ın ülkeye yeni atanan büyükelçileri için tören düzenlendi.
Törende Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Cumhurbaşkanı Tokayev'e güven mektubunu sundu.
Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'da resmi görevlerine başlayan diplomatları tebrik etti.
Kazakistan'ın uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirten Tokayev, söz konusu ülkelerle her alanda stratejik ortaklığa sahip olduklarını vurguladı.
Büyükelçi Kapucu, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Görev sürem boyunca Kazakistan'ın ve Türkiye'nin ortak yararına çalışacağımı belirttim." dedi.
Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Kapucu, "31 yıl içerisinde ilişkilerimiz son derece gelişti. En son imzalanan anlaşma ile ikili ilişkilerimizin seviyesini güçlendirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. İlişkilerimizin bundan sonra da ileri gideceğine eminiz. Çünkü Türkiye ile Kazakistan ortak dil, kültür, ticaret ve güvenlik gibi alanlarda son derece derin işbirliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.