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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş: Türkiye tarihinde 15 Temmuz, demokrasinin zaferidir

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye tarihinde 15 Temmuz'un, demokrasinin zafer günü olduğunu söyledi.

Barış Seçkin   | 15.07.2021
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş: Türkiye tarihinde 15 Temmuz, demokrasinin zaferidir

Vatikan

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye tarihinde 15 Temmuz'un, demokrasinin zafer günü olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği bahçesinde bir anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün yanı sıra Avustralya ve Irak gibi farklı ülkelerden kordiplomatik temsilciler ile ilgililer katıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, ev sahibi Büyükelçi Göktaş, İtalyanca ve Türkçe konuşma yaptı.

Türkiye’de 5 yıl önce bir darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Göktaş, demokrasiyi korumayı kutladıklarını söyledi.

"Gülenciler" olarak anılan bu örgütün "Propaganda2" ya da "Scientology" gibi oluşumlara benzediğine işaret eden Göktaş, polis ve yargıdaki mensupları aracılığıyla bu sapkın grubun 5 yıl önce Türkiye’de darbe yapmaya kalkıştığını belirtti.

Büyükelçi Göktaş, Türkiye’nin hukuk sınırları içinde FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"FETÖ’nün 5 yıl önce 15 Temmuz’da maskesi tamamen düşmüş, ne denli tehlikeli olduğu açıkça görülmüştür. O meşum gece Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısını müteakiben yollara dökülen, hain darbe girişimini bertaraf eden insanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesine ve demokrasiye sadık mensuplarına, ayrıca darbecilere boyun eğmeyen siyasi partilerimize ve medyamıza da minnettarız."

15 Temmuz 2016’da şehit düşen 251 vatandaşı rahmetle andığını belirten Göktaş, "Türkiye tarihinde 15 Temmuz, demokrasinin zaferidir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün, milletimizin demokratik duyarlılığının kuşaktan kuşağa daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin son bölümünde, Türk mutfağının geleneksel tatlarından ikram yapıldı.

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