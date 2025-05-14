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Dünya

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına Libya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, başkent Trablus ve çevresindeki son gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarına "Libya'ya seyahat etmekten kaçınmaları" konusunda uyarıda bulundu.

Muhammed Semiz  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına Libya'ya seyahat uyarısı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik uyarı açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Büyükelçiliğimizin, barınma alanlarından dışarı çıkılmaması yönündeki 12 Mayıs tarihli uyarısı geçerliliğini muhafaza etmektedir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Türk vatandaşlarına elzem olmadığı sürece Libya' ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

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Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları tavsiye edilen açıklamada, evlerinde veya geçici olarak bulundukları yerde kalmaları, Trablus, Misrata ve mücavir bölgelerine "hiçbir şekilde" seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca acil durum hattı telefon numarası paylaşıldı

Trablus’taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşlerİ Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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