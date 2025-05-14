Dolar
38.78
Euro
43.44
Altın
3,184.94
ETH/USDT
2,566.00
BTC/USDT
102,935.00
BIST 100
9,701.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası final maçını Atatürk Alanı'nda kurulan dev ekrandan izleyecek.
logo
Dünya

AA, ateşkesin ardından Trablus'ta çatışma bölgelerinde oluşan maddi zararı görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ateşkesin sağlandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışma bölgelerinde zarar gören araç, ev ve dükkanları görüntüledi.

Muhammed Semiz  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
AA, ateşkesin ardından Trablus'ta çatışma bölgelerinde oluşan maddi zararı görüntüledi Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Çatışmaların yoğunluklu yaşandığı Trablus'un Bin Aşur ve Feşlum Mahallelerinde çok sayıda aracın yandığı ve zarar gördüğü gözlemlendi.

Bazı işyerlerinin de yandığı, çok sayıda binada maddi hasar oluştuğu ve camlarının kırıldığı, bazı bölgelerde ise alt yapının zarar gördüğü görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trablus'ta sessizlik

Ateşkesin devreye girdiği öğle vaktinden bu yana silah ve patlama seslerinin durduğu başkent Trablus'ta sessizlik hakim durumda.

Bazı dükkan sahipleri kepenkleri açarken, bazı işyerleri hala kapalı.

Libya vatandaşlarının tümü normal hayata dönmese de ateşkes sonrasında vatandaşların şehirdeki hareketliliği dikkat çekiyor.

Trablus’taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi
Türkiye, Libya'daki askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi
Ilgaz Dağı eteklerine kar yağdı
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Türkiye, Libya'daki askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi

Türkiye, Libya'daki askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi

AA, ateşkesin ardından Trablus'ta çatışma bölgelerinde oluşan maddi zararı görüntüledi

Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'ta ateşkesin sağlandığını duyurdu

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
Pakistan, Hindistan ile sağlanan ateşkese bağlı kalacağını belirtti

Pakistan, Hindistan ile sağlanan ateşkese bağlı kalacağını belirtti
AA, Libya'nın başkenti Trablus'ta emniyet güçlerinin kontrol altına aldığı bölgeleri görüntüledi

AA, Libya'nın başkenti Trablus'ta emniyet güçlerinin kontrol altına aldığı bölgeleri görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet