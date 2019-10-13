'Türkiye'nin terörle mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz'
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'daki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü.
Belgrad
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) desteğini bekliyoruz." dedi.
Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti kabul eden Şentop, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak, operasyona yönelik eleştirileri üzüntü ile karşıladığını belirtti.
Şentop, "Biz, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Barış Pınarı Harekatı'nda KKTC'nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz." dedi.
Uluçay da Türkiye'nin desteğiyle bugünlere geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin yaşadığı her sıkıntı KKTC'yi de etkiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin hassasiyetlerine karşı duyarlıyız." ifadelerini kullandı.
PAB Başkanı Barron ile görüşme
Şentop, daha sonra, Belgrad'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Barron'u, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendiren Şentop, "Askeri operasyondan başka çare kalmadı. Türkiye, bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek için askeri operasyona kadar tüm yolları denedi. Tüm çabalara rağmen maalesef sonuç alınamadı." değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, Türkiye'nin uluslararası hukuk haklarını kullanarak harekat başlattığını söyleyerek, "Türkiye milyonlarca sivile ev sahipliği yapıyor. Bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütüne lojistik imkanlar sağladığının belgelenmesine rağmen Türkiye'yi hedef almaktadırlar." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, daha sonra, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile görüştü. -
Şentop Sırbistan'da PAB Genel Kurul Toplantısı'nın açılışına katıldı
Şentop, Belgrad'da Parlamentolar Arası Birlik 141'inci Genel Kurul Toplantısı'nın açılışına katıldı.
Şentop ve beraberindeki heyet, Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sava Merkezi'nde Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 150 ülkeden meclis temsilcilerinin katıldığı Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılışına iştirak etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, parlamenterlerin bugünün dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, diyaloğun her sorunu çözdüğünü ifade etti.
PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron da Belgrad'da doğu ile batının buluştuğunu ifade ederek, genel kurul gündeminde oldukça önemli konuların ele alınacağını söyledi.
Şentop ise bölgesel birlikler arasında toplantıların yapıldığını anımsatarak, "Çok fazla katılım var. Bu tür toplantılarda ortak kararın çıkması pek mümkün olmuyor. Türkiye olarak iklimle ilgili sorunlara verilmiş öneriler vardı. Onlar üzerinden bir öneriye destek vermeyi düşünüyoruz." dedi.
Toplantı yarın Şentop'un da katılımıyla, "Uluslararası Hukukun Güçlendirilmesi, Parlamenterlerin Rolü ve Mekanizmaları ile Bölgesel İşbirliğine Katkısı" konulu oturumla devam edecek.
Şentop, ayrıca, Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ve İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin koordinasyon toplantılarına katıldı. Şentop, Belgrad'da bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu yapılan Osmanlı eserlerini ziyaret eden Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde Türk temsilciler ile bir araya geldi.
Şentop, daha sonra, ASALA terör örgütü mensuplarının 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar anısına yapılan anıtı ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.