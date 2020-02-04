Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, "Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilmiş oldu." dedi.
Ankara
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin "yoğun ve verimli" geçtiğini ve iki ülkenin ekonomi, güvenlik, savunma sanayisi ve turizm gibi çeşitli iş birliği alanlarını ele aldığını belirterek ziyarette Türkiye'nin Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamındaki adli yardımlaşma taleplerinin de gündeme geldiğini ifade etti.
Büyükelçi Güldere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) toplantısı vesilesiyle dün Ukrayna'ya yaptığı resmi ziyaretin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerinin yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.
YDSK'nin, Türkiye ve Ukrayna'nın stratejik ortaklığının ana mekanizması olduğunu vurgulayan Güldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, "Kısa fakat çok yoğun ve verimli bir ziyaret oldu. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler ve bölgesel konular kapsamlı şekilde ele alındı, 7 anlaşmaya imza atıldı." ifadelerini kullandı.
İki ülkenin siyasi anlamda çok iyi işleyen bir diyaloğu olduğunu söyleyen Güldere, "Bu ziyaret vesilesiyle Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilmiş oldu. Ukrayna tarafı da bu hususta özellikle memnuniyet duyuyor." diye konuştu.
"Liderler STA'nın bu yıl imzalanması yönündeki beklentilerini dile getirdi"
Güldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin özellikle ekonomi alanında somut sonuçları olduğuna dikkati çekerek "Bu kapsamda uzun süredir müzakereleri devam eden bir serbest ticaret anlaşmamız (STA) var. Bu müzakerelerin son turu kısa süre önce yapıldı. Ziyaret kapsamında bu müzakerelerin hızlandırılmasına dönük, gelinen noktayı özetleyen bir mutabakat muhtırası da iki ülke ticaret ve ekonomi bakanları tarafından imza altına alındı. Liderler bu STA konusunun bu yıl kapatılıp, anlaşmanın bu yıl imzalanması yönündeki beklentilerini dile getirdi." dedi.
Türkiye'nin Ukrayna ile ticaretinin 2019 itibarıyla yaklaşık 4,8 milyar dolar olduğunu belirten Güldere, "Bu, 2018'e nazaran yaklaşık yüzde 10 oranında bir artışa tekabül ediyor. Fakat liderlerin ortaya koyduğu hedef 10 milyar dolar. Dolayısıyla, STA'nın imzalanması bizim mevcut yaklaşık 4,8 milyar dolardan 10 milyar dolar hedefine yükselme hedefimizi oldukça hızlandıracak. Bu bakımdan büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna-Türkiye İş Forumu'nda iki ülkenin liderlerinin iş dünyasına yakın iş birliği çağrısında bulunduğunu vurgulayan Güldere, "Ukrayna tarafı, önümüzdeki dönemde ülkede büyük altyapı projelerinin hayata geçirileceğini ve bu süreçte Türk şirketlerinin muhakkak sahada görev almasını beklediklerini en üst düzeyde ifade etmiş oldular. Bu da bizim şirketlerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı." değerlendirmesinde bulundu.
Güldere, bakanlar düzeyindeki Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonunun (TEİK) gelecek bahar aylarında toplanacağını söyleyerek "Diliyoruz ki bu toplantıya kadar hem STA konusunda hem de bu büyük altyapı projeleri konusunda somut gelişmeler sağlanır." diye konuştu.
"Hablemitoğlu suikastı kapsamındaki adli yardımlaşma taleplerimiz gündeme geldi"
Ziyarette ele alınan önemli konulardan birinin de güvenlik alanında iş birliği olduğunu belirten Güldere, "Gerek FETÖ'nün Ukrayna'daki mevcudiyetiyle mücadele gerekse Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamındaki adli yardımlaşma taleplerimiz bu ziyaret sırasında gündeme geldi. Umuyoruz bu alanlarda iş birliğimiz Ukrayna ile güçlenerek sürecek." dedi.
Büyükelçi Güldere, Hablemitoğlu suikastına ilişkin geçen temmuz ayından bu yana devam eden bir sürecin olduğunu anlatarak "Biz, bu sürecin hızlandırılarak en kısa sürede neticelendirilmesi beklentimizi ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız dahil en üst seviyelerde, bakan seviyesinde tekrar dile getirdik. Umuyoruz bu istikamette gelişir." ifadelerini kullandı.
İki ülke ilişkilerinde savunma sanayisindeki iş birliğinin de giderek önem kazandığını vurgulayan Güldere, ziyaret vesilesiyle bu alandaki yeni iş birliği imkanlarının da ele alındığını kaydetti.
"Ukrayna'dan ağırladığımız en yüksek turist sayısına ulaştık"
Güldere, Türkiye'nin, geçen yıl Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşkın turisti ağırladığına işaret ederek "Bugüne kadar Ukrayna'dan ağırladığımız en yüksek turist sayısına ulaştık. Aynı şekilde Türkiye'den Ukrayna'ya giden turist sayısı da her yıl giderek artıyor. Artık 300 bine yaklaşmış durumdayız." dedi.
Önce vizelerin, daha sonra pasaportların kaldırılması ve kimlikle seyahat uygulamasının başlamasıyla iki ülkenin karşılıklı turist sayısını artırdığını belirten Güldere, "Bugünkü rakamlar iki ülke halklarının yakınlaştığını göstermesi bakımından da çok kıymetli" diye konuştu.
Güldere, "Ukrayna'ya gelen vatandaşlarımızın bazıları zaman zaman ülkeye girişte sorun yaşayabiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında iki ülke makamları arasında yapılan görüşmelerde bu husus da yeniden gündeme geldi. Bu konuda mevcut uygulamaların iyileştirilmesi yönünde bir uzlaşı sağlandı. Bu konu önümüzdeki dönemde tarafımızdan takip edilecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna'daki soydaşlarla da bir araya geldiğini söyleyen Güldere, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Kırım Tatarları, Gagauzlar ve Ahıskalılarla ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Soydaşlarımız mevcut ihtiyaçlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiler. Özellikle konut, okul ve ibadethane konularında soydaşların ihtiyaç duyduğu hususları Ukrayna makamlarıyla iş birliği içerisinde TİKA başta olmak üzere ilgili kurumlarımız vasıtasıyla karşılamak üzere gerekli mutabakatlar sağlandı. Bu kapsamda Kırım Tatarlarının da yoğun olarak yaşadığı Herson vilayetinde 500 konutun iki ülke makamları ortaklığıyla kısa sürede inşası yönünde de bir somut proje gündeme geldi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.