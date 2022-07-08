Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Kılıç, öldürülen Abe'nin Türk-Japon ilişkilerine katkısını anlattı
Türkiye'nin önceki Tokyo Büyükelçilerinden Serdar Kılıç, silahla vurularak öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Türk-Japon ilişkilerine çok ciddi katkı sunduğuna ve Japonya siyasetinde önemli yeri olduğunu söyledi.
Ankara
Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Tokyo Büyükelçiliği görevini 27 Nisan 2012'den 16 Nisan 2014'e kadar yürüttüğü dönemde Abe'nin, Türk-Japon ilişkilerine sunduğu katkıya ilişkin izlenimlerini AA muhabirine anlattı.
Abe'nin hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Kılıç, şunları söyledi:
"Ben yaklaşık 24 ay süreyle görev yaptım Japonya'da. Japonya'ya gittikten yaklaşık 5 ay sonra yapılan seçimlerde başbakan oldu, ben ayrıldığımda hala başbakandı. Zaten Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçidir rahmetli Abe. Hem Türk-Japon ilişkilerine çok ciddi katkıda bulunan bir siyasetçiydi hem de Japon siyasi hayatında önemli yeri olan bir insandı Sayın Abe."
Kılıç, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olarak görev yaptığı süreçte Abe ile kurdukları temasa ilişkin "Büyükelçiliğim döneminde Türk-Japon ilişkilerinin daha da geliştirilmesi yönündeki çabalarımızda benimle kendisi arasında, eşimle de Sayın Abe'nin eşi Abe Akie arasında hem iş birliği hem de kendilerinin ilişkilerin derinleştirilmesine çok ilgileri oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde 2013'te Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili düzenlenen serginin açılışına da Abe'nin eşi ve beraberinde kabineden 5 bakanla katıldığını hatırlatan Kılıç, "O serginin açılışında bizimle birlikte oldu. Görev sürem boyunca da çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Türk-Japon ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine samimiyetle inanan ve katkıda bulunmak için samimiyetle çaba gösteren bir insandı." diye konuştu.
"Ekonomik ilişkilerin bu seviyeye yükseltilmesi konusunda da çok ciddi katkıları oldu"
Abe'nin 2013'te Türkiye'ye gelerek Marmaray'ın açılış törenine katıldığını da anımsatan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da aralarında çok iyi bir ilişki vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı, Japonya'yı ziyaret ettiklerinde muhteşem bir devlet töreniyle kendisini karşıladılar. O zaman Türk-Japon Üniversitesinin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı, ekonomik atılım konusunda ciddi kararlar alındı." ifadelerini kullandı.
Kılıç, Japonya'nın Kuşimoto eyaletinde 131 yıl önce batan Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz, Japonya ile aramızda Ertuğrul Fırkateyni faciasından başlamak üzere çok tarihi bir dostluk var. Abe'nin, Türk-Japon ilişkilerinin sadece kültürel, insandan insana boyutunda değil ekonomik ilişkilerin bu seviyeye yükseltilmesi konusunda da gerçekten çok ciddi katkıları oldu. Onun için çok büyük üzüntü duydum. Abe'nin bu şekilde vefat etmiş olması da ayrıca acı bir durumdur. Japon halkına ve ailesine, özellikle Abe Akie Hanımefendi'ye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.