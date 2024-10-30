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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "The Lies of Israel" lansmanı ve panelinde konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimini duyurdu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, bir grup temel ülkeyle birlikte İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen "Ortak Mektup" girişimini başlattıklarını duyurdu.

Şerife Çetin  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimini duyurdu

New York

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Gazze’de tüm sınırların aşıldığını ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediğini belirten Yıldız, bu ülkenin bölgeyi topyekun savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Yıldız, tüm bu krizler sürerken İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik kasıtlı olarak fiziksel, operasyonel ve siyasi saldırısının da devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail Meclisinin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen yasayı kabul etmesini kınadıklarını anlatan Yıldız, yasanın hem UNRWA hem de Filistinli mültecileri hedef aldığını dile getirdi.

"UNRWA'ya saldırının asıl hedefi mülteci statüsü"

Büyükelçi Yıldız, "Asıl hedef mülteci statüsünün kendisi." diyerek, yasanın aynı zamanda İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini ihlal ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'den sonra şimdi Lübnan, Suriye ve İran'la gerginliği arttırdığına işaret eden Yıldız, "BMGK'nin elindeki tüm araçları kullanarak acilen ateşkes, engelsiz insani yardım sevkiyatı ve uluslararası hukuka uyulmasını sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, üye ülkeler ve BMGK'nin tehlikeli gidişatı daha fazla gecikmeden sonlandırmaları için gerekli adımları atmalarını istedi.

"Türkiye, Ortak Mektup girişimi başlattı"

"Bu çerçevede Türkiye, bazı temel ülkelerle birlikte İsrail'e silah sevkiyatının sonlandırılması talep edilen 'Ortak Mektup' hazırladı." diyen Büyükelçi Yıldız, bu doğrultuda İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın transferinin sonlandırılması için kolektif çağrı yaptıklarını söyledi.

Yıldız, bunun İsrail'in yasa dışı işgalini durdurmak ve Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da sivillere yönelik daha fazla ihlali engellemek için şart olduğunu vurguladı.

"Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." mesajını veren Büyükelçi Yıldız, akan kanın durması gerektiğini kaydetti.

Yıldız, "Gazze'nin, Lübnan'ın, masum kadın ve çocukların yaşamasına, Orta Doğu'nun barış içinde yaşamasına müsaade edin." dedi.

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