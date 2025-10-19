Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,884.00
BTC/USDT
106,761.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi"ndeki malzemelerin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme işlemleri tamamlandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı Fotoğraf: Hüseyin Cem Dağıstanlı - AA

El-Ariş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi, 2 gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi.

Bebek maması, "aç–tüket" gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar toplam 52 tıra yüklendi.

İnsani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

17. "İyilik Gemisi" ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reklam Kurulu, çocukları hedef alan reklamlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
MİT, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynadı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı

Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı

Türkiye'nin 25 insani yardım tırı Gazze için Refah Sınır Kapısı'na hareket etti

Netanyahu, Refah Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmaması" talimatı verdi

İHH, Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı

İHH, Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116’ya çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116’ya çıktı
UNRWA: Gazze'de yaklaşık 300 bin öğrenci iki yıl aradan sonra eğitime yeniden başlıyor

UNRWA: Gazze'de yaklaşık 300 bin öğrenci iki yıl aradan sonra eğitime yeniden başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet