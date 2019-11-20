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Dünya

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı iki kadın teröristin Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Abdullah Aşıran   | 20.11.2019
Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı

Lahey

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın savaşçının salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi. 

Açıklamada, 3 ve 4 yaşlarında çocuğu bulunan 25 yaşındaki DEAŞ'lı kadının ekim sonunda Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurduğu, diğer kadının ise ocak 2018'de Türkiye'de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, DEAŞ'lı iki kadın teröristin cuma günü Rotterdam mahkemesine sevk edileceği ifade edildi.

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