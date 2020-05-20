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Türkiye'den Nijerya'ya terör saldırılarında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya, ülkede düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 20.05.2020
Türkiye'den Nijerya'ya terör saldırılarında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde dün düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Nijerya'da Boko Haram saldırıları

Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'ın dün düzenlediği silahlı saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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