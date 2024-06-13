Türkiye'den KDC'deki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) teknenin batması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDC'deki Kwa Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
KDC'nin Mai-Ndombe eyaletinde 11 Haziran'da batan teknede bulunan 271 yolcudan 80'inin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.