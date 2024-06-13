Dolar
32.32
Euro
34.80
Altın
2,315.89
ETH/USDT
3,494.70
BTC/USDT
67,280.00
BIST 100
10,405.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da Yazıkonak Belediyesini ziyaretinde konuşuyor Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Türkiye'den KDC'deki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) teknenin batması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Gökhan Çeliker  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Türkiye'den KDC'deki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDC'deki Kwa Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

KDC'nin Mai-Ndombe eyaletinde 11 Haziran'da batan teknede bulunan 271 yolcudan 80'inin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı
İzmir'de 41,4 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Bakan Yerlikaya: Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil
Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

Türkiye'den KDC'deki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den KDC'deki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet