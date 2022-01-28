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Dünya

Türkiye'den Gürcistan ordusuna araç ve teknik ekipman hibesi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığına servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etti.

Davit Kachkachishvili   | 28.01.2022
Türkiye'den Gürcistan ordusuna araç ve teknik ekipman hibesi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Başkent Tiflis'e yakın Orkhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen törende 11 çift kabin kapalı kasa araç, 2 çift kabin araç, 2 traktör, 18 bakım seti ve 2 ot biçme/sap parçalama makinesi hibe edildi.

Törene Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Burçuladze, Büyükelçi Yazgan'la Türkiye'den hibe edilen araçları ve ekipmanı incelediklerini belirterek, "Türkiye, savunma güçlerimizin güçlendirilmesine çok aktif olarak katılıyor." dedi.

AMİBA çerçevesinde teslim edilen araç ve ekipmanların Gürcü ordusunun mühendislik haraketlilik ve imkanlarını artıracağını kaydeden Burçuladze, "Gördüğünüz gibi çeşitli teknik ekipmanları teslim aldık. Bunları Askeri Mühendislik Taburu'nda kullanacağız." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yazgan da Gürcistan'ın askeri ve hava savunma alanındaki imkanlarının güçlendirilmesi yönünde Türkiye'nin yardım paketi gönderdiğini ifade ederek, bunun iki ülke arasında savunma alanındaki somut iş birliğinin örneği olduğunu söyledi.

Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini belirten Yazgan, "Türkiye, Gürcistan'ın NATO üyesi bir komşusudur. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'a 19 Temmuz 2021'de 4 teknik servis aracı, 24 Ocak 2021'de lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanı, 27 Aralık 2020'de 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.

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