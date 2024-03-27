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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop’ta ‘’Muhtarlar, STK ve Oda Temsilcileri İftar Programı’’nda konuşuyor.
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Dünya

Türkiye, terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu

Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğuna saldırmalarının ardından Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu.

Cüneyt Karadağ  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Türkiye, terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu

Berlin

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarıyla görüşerek Türkiye’nin taleplerini iletti.

Büyükelçi Şen, terör örgütünün propaganda, örgüte eleman temin etme ve mali kaynak sağlama faaliyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde terör örgütü yandaşlarının düzenlediği şiddet eylemlerinden duyulan kaygıyı ileten Büyükelçi Şen’in, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin, terör örgütü tarafından hedef alınabilecek kuruluşlar ve iş yerlerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

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