Türkiye, terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu
Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğuna saldırmalarının ardından Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu.
Berlin
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarıyla görüşerek Türkiye’nin taleplerini iletti.
- Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı
- Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde taşkınlık yaptı
- Terör örgütü PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarına devam etti
- Terör örgütü PKK, Belçika'da hareket alanı buluyor
- Dışişleri Bakanlığı: PKK terör örgütü, Batı Avrupa'da toplumsal barışa ve düzene tehdit
Büyükelçi Şen, terör örgütünün propaganda, örgüte eleman temin etme ve mali kaynak sağlama faaliyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Son günlerde terör örgütü yandaşlarının düzenlediği şiddet eylemlerinden duyulan kaygıyı ileten Büyükelçi Şen’in, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin, terör örgütü tarafından hedef alınabilecek kuruluşlar ve iş yerlerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.