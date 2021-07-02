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Dünya

Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki 'Tıp Günü' etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde ücretsiz "Tıp Günü" etkinliği düzenledi.

Qais Omar Darwesh Omar,Mehmet Nuri Uçar   | 02.07.2021
Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki 'Tıp Günü' etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu

Ramallah

Kalkilya kentinde bulunan Kadınlar Derneği'nin genel merkezinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Kalkilya kentinin Valisi Rafi Ravacbe katıldı.

Ravacbe etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Filistin ilişkilerine övgüde bulunarak, "çok sayıda vatandaşın ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle büyük ehemmiyet taşıyan tıp günlerinin" önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Demirer de Kalkilya kentini ziyaret etmekten ve ihtiyaçlarını yakından görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Valilik ve İl Ticaret Odası ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Batı Şeria halkına 12 uzmanlık alanında ücretsiz sağlık hizmeti verildi.

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