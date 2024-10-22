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Dünya

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı

Koray Taşdemir, Kaan Bozdoğan  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Türkiye ile Fildişi Sahili arasında Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

İki ülke arasındaki anlaşmaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara imza attı.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından iki bakan, bakanlık armalarını karşılıklı hediye etti.

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