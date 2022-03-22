Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,920.72
ETH/USDT
3,005.10
BTC/USDT
42,620.00
BIST 100
2,188.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs meselesiyle ilgili Türk yetkililerle bazı sözde güven yaratıcı önlemleri müzakere ettiği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Fuat Kabakcı   | 22.03.2022
Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

Ankara

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nın BM himayesinde, Gazimağusa Limanı’nın ise AB kontrolünde Kıbrıs Türklerinin ve KKTC’nin ticari ve diğer faaliyetlerine açılması karşılığında Kapalı Maraş’ın Rum tarafına iadesini öngören sözde güven yaratıcı önlemler için başta AB olmak üzere, üçüncü tarafların desteğini aramaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rumların sözde güven yaratıcı önlem önerileri, Kıbrıs meselesini özünden uzaklaştırmaya ve göz boyamaya yönelik ömrünü tüketmiş, zamanında denenmiş ve başarısız olmuş, ciddi olmayan öneriler olduğunu belirterek “Bu sözde önerilerle Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları hedef alınmaktadır.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin gündeminin Kıbrıs Türklerinin 1960’ta kazandığı müktesep haklarının yani Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesi olduğunu kaydeden kaynakla, “Dolayısıyla gündemimizde, 'Güven Yaratıcı Önlemler' konusu yoktur. Bu çerçevede GYÖ paketinin ülkemiz yetkililerince Rum tarafı ile ele alındığına dair haberler, maksatlı ve algı yaratmaya yönelik gerçek dışı haberlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı
Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

Çavuşoğlu: Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak herkesin birinci amacı olmalı

Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi resmi törenle karşıladı
Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Dünya Su Günü etkinliğinde 325 tesis hizmete alındı

Dünya Su Günü etkinliğinde 325 tesis hizmete alındı