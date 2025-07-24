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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye dahil 10 ülke, Arap Birliği ve İİT, Batı Şeria'da "İsrail egemenliğini" dayatan bildiriyi kınadı

Türkiye'nin de aralarında olduğu 10 ülke, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da sözde "İsrail egemenliğini" dayatan bildirinin İsrail Meclisince onaylanmasını şiddetle kınadı.

Büşranur Keskinkılıç  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Türkiye dahil 10 ülke, Arap Birliği ve İİT, Batı Şeria'da "İsrail egemenliğini" dayatan bildiriyi kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararı hakkında Bahreyn, Mısır, Endonezya, Ürdün, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Birliği ve İİT tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde sözde "İsrail egemenliğini" dayatan bildirinin İsrail Meclisi tarafından onaylanması şiddetle kınanırken "(Taraflar) Bu bildiriyi, uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlali ve Bileşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının, özellikle de 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında yerleşim faaliyetleri de dahil olmak üzere işgali meşrulaştırmayı amaçlayan tüm tedbir ve kararların geçersizliğini teyit eden 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararların açık bir ihlali olarak görmektedir." ifadesi kullanıldı.

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İsrail'in tek taraflı hamlesinin hiçbir hukuki etkisi olmadığının ve başta işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki statüsünü değiştiremeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"(Taraflar) İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiç surette egemenliği olmadığını bir kez daha teyit etmektedirler. Ayrıca İsrail'in bu tür eylemlerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve bunun sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketle daha da şiddetlenen bölgedeki gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını vurgulamaktadırlar."

Açıklamada taraflar, "Güvenlik Konseyi ve ilgili tüm aktörler de dahil olmak üzere uluslararası topluma, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'in güç kullanarak bir oldubittiyi dayatmayı amaçlayan, adil ve kalıcı bir barış ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalayan yasa dışı politikalarını durdurmak üzere harekete geçme çağrısında" bulunarak, "Taraflar ayrıca, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüme ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin gerçekleştirilmesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederler." ifadesini kullandı.

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