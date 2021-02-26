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Dünya

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Hocalı Katliamı mesajı: Azerbaycan'la omuz omuzayız

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını saygıyla andıklarını belirterek, "Türk dünyası olarak Azerbaycan'la omuz omuza durmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ruslan Rehimov   | 26.02.2021
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Hocalı Katliamı mesajı: Azerbaycan'la omuz omuzayız

Bakü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerinin aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu masum insanları katlettiğini hatırlattı.

Ermeni güçlerinin binlerce Azerbaycanlıyı esir aldığına ve Hocalı kasabasını tamamen yok ettiğine işaret eden Amreyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın tanık olduğu üzere, adalet yerini bulmuş ve kardeş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altındaki toprakları için meşru mücadelesi zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer tüm Türk dünyası için bir gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur.

Hocalı'nın acı dolu hatırası, Azerbaycanlı kardeşlerimizin gönlünde kuşkusuz tüm tazeliğiyle yaşamaktadır. Bu vesileyle, Türk Konseyi olarak biz de Hocalı soykırımının kurbanlarını saygıyla anıyor, Azerbaycan halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türk dünyası olarak Azerbaycan'la omuz omuza durmaya devam ediyoruz."

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