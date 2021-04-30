Euro
9.96
Dolar
8.28
BIST 100
1,397.82
Altın
1,767.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı

Amreyev, "Türk Konseyi, özellikle de Kırgız tarafının barışın yeniden tesisine katkısına vurgu yaparak, tarafları ihtiyatlı olmaya devam etmeye ve gerginliğin daha da artmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırmaktadır." dedi.

Ruslan Rehimov   | 30.04.2021
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı

Baki

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan gerginliklerin diplomatik müzakereler ve dostane istişareler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, durumun istikrara kavuşması için taraflara önlem alma çağrısında bulundu.

Amreyev, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle çıkan çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki taraftan can kayıplarına yol açan durumun tırmanışını büyük bir endişeyle öğrendiklerini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Amreyev, tarafların istişarelerin ardından ateşkes elde etmelerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Amreyev, ramazan ayında daha fazla birlik içerisinde olunması ve farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut sorunların ancak iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ruhuna uygun bir şekilde diplomatik müzakereler ve dostane istişareler yoluyla çözülmesi gerektiğine kesinlikle inanıyoruz.

Bu bağlamda, Türk Konseyi, özellikle de Kırgız tarafının barışın yeniden tesisine katkısına vurgu yaparak, tarafları ihtiyatlı olmaya devam etmeye ve gerginliğin daha da artmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınarak mevcut durumun istikrara kavuşturulmasını teminen ortak önlemler almaya çağırmaktadır.

Türk Konseyi, teşkilatın kurucu üyesi olan kardeş Kırgızistan ile konu hakkında yakın temas içinde olmaya devam edecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi

Benzer haberler

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı

Orta Asya ülkelerinin Sovyetler'den miras sınır sorunu

Kırgızistan-Tacikistan sınırdaki çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı

Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ı sınırda hattında yaşanan gerginlik nedeniyle müzakereye çağırdı

Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ı sınırda hattında yaşanan gerginlik nedeniyle müzakereye çağırdı
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ramazanda toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ramazanda toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da Ramazan yardım çalışmalarını tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da Ramazan yardım çalışmalarını tamamladı