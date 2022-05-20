Dolar
15.91
Euro
16.80
Altın
1,842.02
ETH/USDT
1,978.90
BTC/USDT
29,356.00
BIST 100
2,380.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da, AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" alanında açıklamalarda bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İstanbul’da, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen, MÜSİAD-Uluslararası Enerji Zirvesi programında konuşuyor.
logo
Dünya

Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Somali'de kuraklıkta etkilenerek başkent Mogadişu'ya sığınan 2 bin 200 aileye gıda paketi dağıttı.

Tufan Aktaş   | 20.05.2022
Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

Mogadişu

Türk Kızılay, Mogadişu'daki Garas Baaley ve Daynile kamplarındaki derme çatma kamplarda hayatlarını sürdürmeye çalışan 2 bin 200 aileye yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Orhan Kökcü, AA muhabirine, Somalililerin kamp alanlarında ağaç dalları, karton ve naylonlardan yapılmış çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Kökcü, su kaynaklarının kurumasıyla geçim kaynaklarını kaybeden binlerce kişinin halen başkent Mogadişu ve çevresine kaçmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kızılay, ramazan ayı içerisinde de yaklaşık 2 bin 100 Somalili aileye yardım götürmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

Türkçe Somali’de seçmeli ders olacak

Türk bağışçıların kazanı 10 yıldır Somaliler için kaynıyor

Türkiye-Somali ilişkileri seçimlerin ardından yeni ivme kazanacak

Türkiye-Somali ilişkileri seçimlerin ardından yeni ivme kazanacak
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye'nin desteği insanların kalbine ve zihnine dokundu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye'nin desteği insanların kalbine ve zihnine dokundu
Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı

Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı