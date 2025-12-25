Dolar
Dünya

Türk Kızılay, Irak’ın Kerkük kentinde selzedelere gıda yardımı ulaştırdı

Türk Kızılay, Irak’ın Kerkük kentinin çeşitli kasaba ve köylerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere 500 gıda kolisi dağıttı.

Ali Makram Ghareeb  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Kerkük

Kerkük

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay olarak Kerkük kentinde sel felaketinde büyük hasar ve kayıpların yaşandığı bölgelere yardım sunduklarını söyledi.

Beyatlı, selden en çok etkilenen Kerkük kentine bağlı Yahyava nahiyesi, Yarımca köyünün yanı sıra Zindana, Kübetli ve Beşir köyündeki selzedelere 500 gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Gıda kolisinin bir ailenin yaklaşık bir haftalık gıda ihtiyacını karşılayacağını aktaran Beyatlı, kolilerin pirinç, sıvı yağ, makarna ve bulgur içerdiğini kaydetti.

Türk Kızılay yardım çalışmasını koordine eden Irak Kızılay Kerkük Şube Müdürü Hüseyin Ali Şevket de yardımlarından dolayı Türk Kızılaya teşekkür etti.

Şevket, özellikle Yahyava nahiyesi ve ona bağlı köylerin bu tür yardımlara ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Selden etkilenen köy sakinlerinin her türlü yardım ve desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Şevket, yardımların selzedelerin acil ihtiyaçlarının önemli kısmını karşılayacağını dile getirdi.

Gıda yardımından yararlanan Yarımca köyü sakini Haçem İsmail, Türk Kızılaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kötü günler yaşadıklarını ifade eden İsmail, Kızılay yardımlarının ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşıladığını söyledi.

