Türbülansa giren Singapur uçağında ağır yaralananların çoğunun ameliyat edilmesi gerekiyor
Singapur Hava Yollarına ait uçağın girdiği şiddetli türbülans nedeniyle ağır yaralanan yolculardan çoğunun, omurgasına aldığı hasar nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği bildirildi.
Bangkok
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaralıların tedavi edildiği Samitivej Srinakarin Hastanesinden bir halkla ilişkiler görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, türbülans sonucu ağır yaralananlardan çoğunun omurgasından ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.
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Yoğun bakım ünitesindeki 20 yolcunun tedavisinin sürdüğünü belirten yetkili, şu ana kadar hastanede toplam 104 yolcuya tıbbi bakım yapıldığını kaydetti.
"Yerde çok sayıda kişi vardı, hepsi kanlar içindeydi"
Malay Mail gazetesine türbülans sırasında yaşadıklarını anlatan 43 yaşındaki Amelia Lim, "Çok korkmuştum. Yerde çok sayıda kişi vardı, hepsi kanlar içindeydi. Hem yerler hem de insanların üstü başı kanla kaplıydı." dedi.
Lim, yanında oturan kişinin türbülans sırasında kalçasına ya da omuriliğine darbe aldığını ve bu nedenle hareket edemediğini belirtti.
Olay
Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti.
Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.