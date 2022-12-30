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Dünya

Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Gülşen Topçu   | 30.12.2022
Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı

Tunus

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 31 Aralık'ta sona erecek olan OHAL, 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

Tunus'ta OHAL son olarak 18 Şubat 2022’de, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.


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