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Dünya

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'dan Nahda'ya kabine değişikliği teklifi

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, Nahda Hareketi Partisine 15 Şubat'ta açıkladığı kabine listesinde değişiklik yapma teklifinde bulundu.

Adel Bin İbrahim Bin Elhady Elthabti,Ali Semerci   | 18.02.2020
Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'dan Nahda'ya kabine değişikliği teklifi Fotoğraf: Yassıne Gaıdı/AA

Tunus

Tunus'ta koalisyon müzakerelerine katılan heyetlere yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlyas el-Fahfah'ın, Nahda Hareketi Partisine kabinede değişiklik yapmak için yeni bir teklif sunduğunu belirtti.

Fahfah ile Nahda temsilcileri arasında görüşmelerin devam ettiğini aktaran kaynak, Nahda Hareketinin, Tunus'un Kalbi Partisi'nin hükümette yer almaması ve bağımsız olduğu ileri sürülen bazı kabine üyeleriyle ilgili itirazlarını ilettiğini dile getirdi.

Hükümetin kurulma süreci

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, 15 Şubat'ta, "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle Fahfah'ın hükümetine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Fahfah da Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü ve anayasanın tanıdığı 20 Şubat'a kadarki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Said de dün, yeni hükümetin güvenoyu alamaması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alacağını söylemişti.

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