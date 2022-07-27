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Dünya

Tunus’taki anayasa referandumunun resmi olmayan sonuçları açıklandı

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranının yüzde 27,54 olarak gerçekleştiği yeni anayasa referandumunda yüzde 94,6 "evet", yüzde 5,4 "hayır" oyu kullanıldığını duyurdu.

Mehmet Akif Turan   | 27.07.2022
Tunus’taki anayasa referandumunun resmi olmayan sonuçları açıklandı

Tunus

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumunun resmi olmayan sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, referandumda 9 milyon 278 bin 541 kayıtlı seçmenden 2 milyon 830 bin 94’ünün oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 27,54 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Buasker, oyları geçerli sayılan seçmenlerin yüzde 94,6’sının yeni anayasaya "evet", yüzde 5,4’ünün ise “hayır” dediğini açıkladı.

Referandumda seçim yasağının ihlal edildiği tartışmaları

Ülkede önde gelen siyasi partiler ve referandumda gözlem görevini yerine getiren STK’ler, Cumhurbaşkanı Said’in oy kullanma işleminin başlamasının ardından devlet televizyonuna verdiği demecin seçim yasakları arasında yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı'nı seçim yasaklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Tunus Adil ve Demokratik Seçimler Derneği (ATID), referandum sırasında birçok ihlal kaydettiklerini duyurmuştu.

ATID Başkanı Muaz el-Hamruni, referandumda oy verme işlemleri devam ederken düzenlediği basın toplantısında, "Gözlemcilerin engellenmesi, seçmen listelerinde yaş ayrımının olmaması ve bazı seçim merkezlerinde oy kullanma gizliliğine dikkat edilmemesi gibi birçok seçim ihlali kaydettik." açıklamasında bulunmuştu.

Hamruni, Cumhurbaşkanı Said’in referandumun başlamasının ardından oy kullanma işleminin ilk saatlerinde yaptığı açıklamayı da seçim ihlali olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, referandum ihlallerine ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların ihlal iddialarının Kurul tarafından değerlendirileceğini duyurdu.

Yeni anayasada öne çıkan maddeler

Yarı parlamenter sistemi içeren 2014’teki anayasanın yerini alacak yeni anayasa, cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan 142 maddeden oluşuyor.

Anayasa taslağı hazırlama sürecinde tartışmalara neden olan "Tunus'un dini İslam'dır." maddesi, yeni anayasada yer almadı. Bunun yerine yeni anayasa taslağında "Tunus, İslam ulusunun bir parçasıdır." maddesine yer verildi.

Cumhurbaşkanını kontrol edecek herhangi bir mekanizmaya yer verilmeyen yeni anayasada Cumhurbaşkanı, hükümet başkanını ve üyelerini atayabilecek.

Yeni anayasa taslağına göre Tunus Halk Meclisinin yanı sıra “Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi” adıyla ikinci bir meclis daha kurulacak.

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