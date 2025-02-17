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Dünya

Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü “Türk kültürünü” tanıttı

Tunus’ta düzenlenen “Kültür Günü” etkinliği kapsamında Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk kültürünü tanıttı.

Mehmet Akif Turan  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü “Türk kültürünü” tanıttı Fotoğraf: Mehmet Akif Turan/AA

Tunus

Başkent Tunus’ta yer alan ESPRİT Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Kültür Günü” etkinliğine, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra birçok misyon temsilcisi, okul öğrencileri ve Tunus’taki kültür merkezi temsilcileri katıldı.

YEE tarafından kurulan stantta ebru sanatı, geleneksel Türk okçuluğu ve Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

ESPRİT Üniversitesi öğretim görevlilerinden Emani Mezugi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her milletten öğrencimiz var. Öğrenciler farklı stantlarda ülkelerinin tanıtımını yapıyor. Kamerun, Gana, Moritanya'dan öğrencilerimiz, geleneksel kıyafetleriyle geldi. Ülkelerinin mutfağına ait yemekleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuyorlar. Bu günün amacı öğrencilerimizin diğer kültürleri tanıması, birbirlerini kabul etmeyi öğrenmeleri ve farklılıkları keşfetmeleridir. Değişim, bugünkü etkinliğin anahtar kelimesi.” dedi.

Türk kültürünü tanıtma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirten YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ise, “Bu özel gün, kültürlerarası anlayışı güçlendirmeyi ve katılımcılara farklı kültürleri tanıtarak uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ziyaretçiler, Türk kültürünün zarif gelenekleri ve renkli halk dansları ile unutulmaz bir deneyim yaşarken, farklı milletlerden gelen diğer kültürlerle de tanışma imkânı buldular.” ifadelerini kulandı.

Birçok sanatsal etkinliğin de düzenlendiği Kültür Gününde Tunus YEE okutmanları zeybek oyunu oynadı.

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