Dolar
13.61
Euro
15.45
Altın
1,770.29
ETH/USDT
4,529.70
BTC/USDT
56,283.00
BIST 100
1,880.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said’i 'orduyu siyasete alet etmekle' suçladı

Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said’i orduyu siyasete dahil etmekle suçlayarak, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Mehmet Akif Turan   | 02.12.2021
Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said’i 'orduyu siyasete alet etmekle' suçladı

Tunus

Tunus Parlamentosu’nda 22 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ve Cumhuriyetçi Parti tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in 1 Aralık Çarşamba günü silahlı kuvvetlere bağlı askerler ile bir araya gelmesi değerlendirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in ulusal orduyu siyasi çatışmalara dahil etmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılarak, “Ordu Yüksek Konsey Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Said tarafından siyasi anlaşmazlıkları ve cumhuriyete olan inancı sorgulayan konuşmanın içeriğini kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Said’in muhaliflerine karşı tutumunun eleştirildiği açıklamada, “Demokratik ve anayasal sisteme dönmek için derhal istisnai dönemin sonlandırılması gerektiği” vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Said, çarşamba günü Kartaca Sarayı’nda yapılan toplantıda, Ordu Yüksek Konsey Toplantısı’na başkanlık yapmış ve gündeme yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Silahlı kuvvetlerin vatanı savunmak için gösterdiği çabayı öven Said, “Devlet ve kurumları kolay lokma değil, kim devlete ya da kurumlarına karşı gelebileceğini sanıyorsa hayal görüyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

Tunus'ta "istisnai durum" süreci

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da ilk kez Omicron varyantı vakaları görüldü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 782 bini aştı
Avrupa'da birkaç ayda Kovid-19 vakalarının çoğu Omicron kaynaklı olabilir
Hindistan’da ilk kez Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Valneva'nın Kovid-19 aşısını ön değerlendirmeye aldı

Benzer haberler

Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said’i 'orduyu siyasete alet etmekle' suçladı

Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said’i 'orduyu siyasete alet etmekle' suçladı

Tunus’ta tırmanan toplumsal krizde Cumhurbaşkanı Said yönetiminin etkisi tartışılıyor

Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Şevaşi: Tunus’un demokrasi deneyimi tehdit altında

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Şevaşi: Tunus’un demokrasi deneyimi tehdit altında
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 25 Temmuz kararlarının askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktum

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 25 Temmuz kararlarının askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktum