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Dünya

Trump'tan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilere 'birlikte çalışma' sözü

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ile bir araya geldiği ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması için birlikte çalışma sözü verdiği bildirildi.

Dildar Baykan   | 29.01.2021
Trump'tan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilere 'birlikte çalışma' sözü

Washington

Donald Trump'ın ekibi tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta görev süresi biten ve başkent Washington'dan ayrılan Trump'ın, Florida'da Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri McCarthy ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin "gayet iyi ve samimi" geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, McCarthy ile Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalaması için yardım etme konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını 2018'de kaybeden Cumhuriyetçiler, 2020 seçimlerinde vekil sayılarını artırsa da çoğunluğu yakalayamamıştı.

Temsilciler Meclisi için bir sonraki seçim, 2022'nin Kasım ayında yapılacak.

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