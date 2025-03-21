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Dünya

Trump'tan, NYT'nin, "Musk Pentagon'da Çin'e karşı olası savaşa dair bilgi alacak" iddiasına ret

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinin, Elon Musk'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Pentagon'daki görüşmesinde "Çin'e karşı muhtemel savaş üzerine bilgilendirileceği"ne ilişkin iddiasını yalanladı.

Damla Delialioğlu, Ayşe İrem Tiryaki  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Trump'tan, NYT'nin, "Musk Pentagon'da Çin'e karşı olası savaşa dair bilgi alacak" iddiasına ret

Ankara

 Trump, kıdemli danışmanı Musk'a ilişkin New York Times iddiasının üzerine Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Yalan haber yine iş başında, bu sefer New York Times. Yanlış bir şekilde, Elon Musk'ın Çin ile olası bir savaş hakkında bilgilendirilmek üzere Pentagon'a gideceğini söylemişler. Ne kadar saçma." ifadesini kullandı.

Görüşmede Çin'in ele alınmayacağını belirten Trump, "Haber katiyen doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

NYT'nin görüşmeye dair bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Musk'ın, "Çin'e karşı muhtemel savaş hakkında bilgilendirilmek" üzere Pentagon'a gideceği iddia edilmişti.

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