Dünya

Trump'tan İran'a yönelik "askeri seçenek" açıklaması: Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." dedi.

Hakan Çopur  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Trump'tan İran'a yönelik "askeri seçenek" açıklaması: Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde gündemin sıcak başlığı İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'da devam eden gösterilere ilişkin Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." diye konuştu.

Kendilerine bu bilginin nasıl ulaştığı sorusuna yanıt veren Trump, doğrudan bir kaynak belirtmeden söz konusu bilginin güvenilir kaynaklardan geldiğini ve bilginin doğru olup olmadığını yakından takip edeceklerini söyledi.

"Bugün çok sayıda infazın gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak bu infazlar gerçekleştirilmeyecek. Yetkili kaynaklardan bu bilgiyi aldık ve umarım bu bilgi doğrudur." şeklinde konuşan Trump, halen askeri seçeneklerin masada olup olmadığı sorusuna ise "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz​​​​​​​." yanıtını verdi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

