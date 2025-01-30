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Dünya

Trump'tan, federal hükümet çalışanlarına "ofise dönün yoksa işten çıkarılırsınız" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, evden çalışan federal hükümet çalışanlarına 6 Şubat'a kadar ofise dönmeleri, aksi takdirde görevlerine son verileceği uyarısında bulundu.

Hakan Çopur  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Trump'tan, federal hükümet çalışanlarına "ofise dönün yoksa işten çıkarılırsınız" uyarısı

Washington

Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde konuşan Başkan Trump, federal hükümet çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, Amerikan kamuoyuna yansıyan son haberlere atıf yaparak, evden çalışan hükümet çalışanlarının ofise dönmeleri konusundaki tavırlarının net olduğunu vurguladı.

Trump, "Evden çalışmalarını istemiyoruz, çoğu zaman çalışmıyorlar ve üretken değiller. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yerlerinden çalışan milyonlarca insana haksızlık. Bu insanlar hükümetimizi ve ülkemizi temsil ediyorlar. Eğer 6 Şubat'a kadar ofislerine geri dönmeyi kabul etmezlerse, işlerine son verilecek, dolayısıyla hükümetimizi küçültmüş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu adımın federal hükümetin daha verimli çalışması için zorunlu olduğunu anlatan Trump, hükümeti küçültmek ve harcamaları daha kontrollü hale getirmek istediklerini ifade etti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Trump yönetiminin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta gönderdiği belirtilmişti.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.

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