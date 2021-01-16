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Dünya

Trump'tan Fas Kralı 6. Muhammed'e liyakat madalyası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi dahil Orta Doğu barış sürecine katkısı" sebebiyle Fas Kralı 6. Muhammed'e "liyakat madalyası" verdiği bildirildi.

Hakan Çopur   | 16.01.2021
Trump'tan Fas Kralı 6. Muhammed'e liyakat madalyası

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Fas Kralı 6. Muhammed'e verdiği liyakat madalyasının, sadece devlet başkanlarına verilen prestijli ve özel bir nişan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki on yıldan uzun süredir Kral 6. Muhammed, ABD ile Fas arasındaki kalıcı ortaklığın gelişimine katkı sağlamıştır. İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi dahil, onun vizyon ve cesareti Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı yeniden şekillendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu liyakat madalyasını, Kral 6. Muhammed adına Fas'ın Washington Büyükelçisi Prenses Lalla Joumala'nın aldığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump, 10 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek, kalıcı çözümdür. İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu, Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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