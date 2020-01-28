Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.