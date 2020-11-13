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Dünya

Trump'tan Çin ordusunu destekleyen şirketlere yatırım yapılmasını yasaklayan kararname

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalara yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik kararname imzaladı.

Dilara Zengin   | 13.11.2020
Trump'tan Çin ordusunu destekleyen şirketlere yatırım yapılmasını yasaklayan kararname

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ordusuna finansman sağlayan şirketlere yönelik yatırımlara ilişkin bir kararname imzalandığı belirtildi. 

Çin'in ordusunu ve istihbaratını geliştirmeye yönelik kaynak sağlamak için ABD sermayesini giderek artan bir şekilde sömürdüğüne işaret eden Trump, bu durumun ABD'yi doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Trump, Çin'in sivil şirketleri orduyu ve istihbarat faaliyetlerini desteklemeye zorlayarak ülkenin askeri endüstrisini geliştirdiğini belirterek, bu şirketlerin ABD'li yatırımcılara menkul kıymet satarak sermaye artırdıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, "Çin, bu şekilde ordusunun gelişimini ve modernizasyonunu finanse etmek için ABD'li yatırımcıları kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım yasağı listesinde 31 şirket yer alıyor

Söz konusu kararname kapsamında, ABD'li şirketler ve kişilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalardan doğrudan ya da fonlar yoluyla hisse sahibi olması engellendi.

11 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek kararın Çin'in büyük havacılık, inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerini etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen 31 Çinli firmanın listede yer aldığı kaydedildi.

Bu şirketlerin çoğunun Hong Kong da dahil olmak üzere Çin borsalarında işlem gördüğü aktarıldı. Söz konusu şirketler arasında yer aldığı belirtilen Çin Mobil İletişim ve Çin Telekomünikasyon şirketleri, ABD borsalarında da işlem görüyor.


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