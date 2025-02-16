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Dünya

Trump'ın "ülkesini kurtaran yasayı çiğnemez" sözünü paylaşması tartışma yarattı

Amerikan yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin tartışmalara, Napolyon'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" sözüyle yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, yasaları ihlal etmediğini savundu.

Hakan Çopur  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Trump'ın "ülkesini kurtaran yasayı çiğnemez" sözünü paylaşması tartışma yarattı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı bir paylaşımla, yürütme erkinin sınırlarına ilişkin Amerikan kamuoyundaki güncel bir tartışmaya cevap verdi.

Trump, ünlü Fransız komutan Napolyon Bonapart'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" şeklindeki sözü hesabında paylaştı.

1804'te kendisini imparator ilan etmeden önce çıkardığı "Napolyon Yasaları" ile ilişkilendirilen sözü kullanan Trump, kendisinin "Amerika'yı kurtardığını" ve bu süreçteki eylemlerinin "yasaları ihlal etmediğini" ima etti.

Trump'ın X hesabından da paylaştığı sözün altına çok sayıda kişi destek mesajı bırakırken, aralarında bazı Demokrat Kongre üyelerinin de olduğu daha liberal kesimler ise bu sözün "diktatöryal" anlam taşıdığını savunarak Trump'a tepki gösterdi.

Amerikan kamuoyunda son haftalarda Trump'ın yürütme erkinin yasal sınırlarını zorladığı ve özelikle Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk'ın bazı adımlarının yasaları ihlal ettiği yönündeki tartışmalar gündemin ana başlıklarından biri olmuştu.

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