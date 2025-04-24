Dolar
38.32
Euro
43.72
Altın
3,327.09
ETH/USDT
1,757.80
BTC/USDT
92,200.00
BIST 100
9,359.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti.

Yasin Yorgancı, Irmak Akcan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti

Ankara

Kellogg, sosyal medya platformu X'teki hesabından dün İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığı görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Kellogg, Trump'ın "Rusya-Ukrayna savaşındaki yönergesini" sürdürmenin zamanının geldiğini ifade etti.

Kellog, Trump'ın planının ölümlere son vermek, barışı sağlamak ve ABD'ye öncelik vermek olduğunu belirtti.

Zelenskiy'den, barışa giden yolda ortak çalışmaların önemi vurgusu

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri dün Londra'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik görüşmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, ülkesine sağladığı desteklerden dolayı müttefik ülkelere teşekkür ederek, "Ukrayna, her zaman anayasasına ve ortaklarımızın, özellikle ABD'nin güçlü kararlarına uygun hareket edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, görüşmelerin başarılı geçtiği vurgulanarak, "Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı
Türkiye ve dünya gündemi
Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
DMM, İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti

AB'den Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklama

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Ukrayna'nın "NATO'nun bir parçası olamayacağını" söyledi

Osman Hamdi Bey'in uzun zamandır kayıp tablosu Londra'da satışa çıkarılacak

Osman Hamdi Bey'in uzun zamandır kayıp tablosu Londra'da satışa çıkarılacak
Londra sularının modern göçebeleri: Botta yaşayanlar

Londra sularının modern göçebeleri: Botta yaşayanlar
BBC'nin eski spikeri, medyanın, Filistinlilerin hayatını İsrailliler kadar ele alamadığını belirtti

BBC'nin eski spikeri, medyanın, Filistinlilerin hayatını İsrailliler kadar ele alamadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet