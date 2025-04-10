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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın Özel Temsilcisi, İsrailli esirlerin ailelerine "Gazze'de anlaşmaya sayılı günler kaldığını" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrailli esirlerin ailelerine "Gazze'de ateşkes ve esir takasını sağlayacak büyük bir anlaşmanın imzalanmasına sayılı günler kaldığı" mesajını ilettiği belirtildi.

Burak Dağ  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Trump'ın Özel Temsilcisi, İsrailli esirlerin ailelerine "Gazze'de anlaşmaya sayılı günler kaldığını" söyledi

Kudüs

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı bir anlaşma teklifi üzerine çalıştığını ileterek, "Masada çok ciddi bir anlaşma var. Sadece gün meselesi." ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın 7 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geldiği Netanyahu'ya Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi için birkaç hafta süre tanıdığını aktardı.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 Filistinli yaralandı.


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