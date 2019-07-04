Trump'ın vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

Euro
6.31
Dolar
5.60
BIST 100
99,382.20
Altın
1,415.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.

Dildar Baykan   | 04.07.2019
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

New York

Axios internet sitesinin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülkede gelecek yıl yapılacak nüfus sayımlarında "Vatandaş mısınız?" sorusunun yer alması için başkanlık kararnamesi çıkaracak. 

ABD Yüksek Mahkemesinin nüfus sayımlarında vatandaşlık sorusunu uygun bulmadığını anımsatan kaynaklar, Trump yönetimi avukatlarının, sorunun sayımlarda yer alması için alternatif yollar arayışına girdiğini belirtti.

Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi

Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımında, mutlaka vatandaşlık sorusuna yer vermek istediklerini açıklamış ancak konu yargı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesine kadar giden dava sürecinin sonunda mahkeme, nüfus sayımında vatandaşlık sorusunun eklenmesinin gerekçesinin net olmadığını, bu sebeple bu sorunun uygun bulunmadığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı avukatı Kate Bailey, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin ilgili kararına uyacaklarını bildirmiş, buna göre gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmayacağını kaydetmişti ancak ABD Başkanı Trump dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sorudan vazgeçtikleri yönündeki haberleri yalanlamıştı.

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor

Benzer haberler

Trump'ın vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

Trump'ın vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

'Trump'ın İran siyaseti savaş riskini en üst seviyeye taşıyor'

ABD, Kuzey Kore ile görüşmelere hazır

Putin ve Trump G20'de görüştü

Putin ve Trump G20'de görüştü
'Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli'

'Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli'