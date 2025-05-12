Dolar
38.75
Euro
43.08
Altın
3,221.25
ETH/USDT
2,556.20
BTC/USDT
104,501.00
BIST 100
9,621.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Trump'ın merak uyandıran paylaşımının sağlık sistemiyle ilgili kararname olduğu anlaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından "en önemli ve en etkili paylaşımlarımdan biri olacak" diyerek merak uyandırdığı konunun Amerikan sağlık sistemiyle ilgili imzalayacağı başkanlık kararnamesi olduğu ortaya çıktı.

Sercan İrkin  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Trump'ın merak uyandıran paylaşımının sağlık sistemiyle ilgili kararname olduğu anlaşıldı

İstanbul

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bir sonraki paylaşımında önemli bir haberi duyuracağını belirterek, bunun "en önemli ve en etkili paylaşımlarından biri" olacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha sonra yaptığı paylaşımda, ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkati çeken Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump, Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine işaret ederek "Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila yüzde 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alacağını aktardı.

Trump, bu adımın ülkeye trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'li Ala'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek
Diyarbakır'da 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Trump'ın merak uyandıran paylaşımının sağlık sistemiyle ilgili kararname olduğu anlaşıldı

Trump'ın merak uyandıran paylaşımının sağlık sistemiyle ilgili kararname olduğu anlaşıldı

Trump, düzensiz göçmen sorunu çözülmezse ABD'nin "üçüncü dünya ülkesi olacağını" savundu

Suudi Arabistan ve Çin'in artan enerji ortaklığı jeopolitik dengeleri zorluyor

Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisini memnuniyetle karşıladı

Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisini memnuniyetle karşıladı
Trump'tan Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa "çözüm" mesajı

Trump'tan Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa "çözüm" mesajı
ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet