Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırı planını "boşa harcanan çaba" olarak gördüğü iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı planını onaylamadığı ve "boşa harcanan bir çaba" olarak nitelediği öne sürüldü.
Kudüs
NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze stratejisini" onaylamadığı iddia edildi.
Haberde, Trump'ın, İsrail'in kapsamlı saldırı planını, kendisinin ortaya attığı "Gazze Şeridi'nin yeniden inşası vizyonuna" müdahale olarak gördüğü ve yakın çevresiyle görüşmelerinde Tel Aviv yönetiminin kapsamlı saldırı planını boşa harcanan bir çaba" olarak nitelendirdiği belirtildi.
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Öte yandan Netanyahu'nun ABD'nin nükleer müzakereler yürüttüğü İran'a yönelik tutumundan ve Husiler ile ateşkes yapmasından rahatsızlık duyduğu ve hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı.
NBC'ye konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma imzalama ihtimalinden endişe duyduğunu öne sürdü.
İsrail basınında, Trump ile Netanyahu arasında "ciddi güven sorunu" olduğu ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu'da Netanyahu olmaksızın ilerleme kararı aldığı yorumlarına yer veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.