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Dünya

Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle Little Village Mahallesi'nin sokakları tenhalaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme konusundaki politikaları nedeniyle Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin Little Village Mahallesi'ndeki sokaklar bomboş kaldı.

Sercan İrkin, Ayşe Betül Akçeşme  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle Little Village Mahallesi'nin sokakları tenhalaştı

İstanbul

Trump'ın 'sınır çarı' olarak tanımladığı ve sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurduğu Tom Homan'ın, Aralık 2024'te Chicago'ya yaptığı ziyarette, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına buradan başlayacağını açıklaması, yaklaşık 400 bin düzensiz göçmenin yaşadığı kentte endişelerin artmasına neden oldu.

Başkan Trump'ın 21 Ocak'ta federal göçmenlik kolluk kuvvetlerine kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisini vermesiyle, özellikle Meksikalı göçmenlerin yoğun yaşadığı Little Village Mahallesi'ndeki sokaklar sessizliğe büründü.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin tutuklama yetkisini kullanmasından korkan düzensiz göçmenler evlerine kapandı.

Mahalledeki dükkanların camlarına asılan "ICE yetkililerine kapınızı açmayın" uyarıları ise dikkati çekti.

Öte yandan, Demokrat Partili Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Trump'ın göçmenlere yönelik sert politikalarına karşı çıktı.

Her ne kadar, Pritzker ve Johnson, Chicago'nun göçmen dostu kimliğini koruyacaklarını ifade etseler de, bu durum düzensiz göçmenlerin kaygılarını gidermekte yeterli olmadı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ABD'de, ICE kuvvetlerine 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığı ve 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı belirtilmişti.

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