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Dünya

Trump'ın gizli belgeler davasının duruşma tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirlendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada Yargıç Aileen M. Cannon, yargılamanın başlayacağı duruşma tarihini 20 Mayıs 2024 olarak belirledi.

Tuğçenur Akgün  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Trump'ın gizli belgeler davasının duruşma tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirlendi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Yargıç Cannon, Trump'ın gizli belgelerle ilgili suçlandığı davada yargılamanın başlangıç tarihi ile ilgili kararını açıkladı.

Yargılama sürecinin 20 Mayıs 2024'te başlayacağını bildiren Cannon, mahkemenin, Trump'ın avukatlarının duruşma için tarihin şu aşamada belirlenmemesine yönelik taleplerini reddettiğini aktardı.

Cannon, diğer yandan Adalet Bakanlığının önerdiği tarihin de alışılmadık şekilde hızlandırılmış olduğunu ve adil bir yargılamanın sağlanmasıyla bağdaşmayacağı görüşünü paylaştı.

Trump'ın hukuk ekibinin bu süreçte çeşitli taleplerde bulunarak duruşma tarihinin ertelenmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Trump tarafı seçim döneminde yargılamanın adil olmayacağını savunuyor

Davayla ilgili 19 Temmuz'da yapılan ön duruşmada savcılığın avukatları, yargılamanın aralıkta başlaması talebini iletmişti.

Trump'ın avukatları ise 2024 başkanlık seçimleri nedeniyle yargılamanın seçim tarihinden sonraya bırakılması konusunda ısrar etmişti.

Trump tarafı, seçim sürecinde yargılamanın adil olmayacağını savunurken, savcılık ise şu an Cumhuriyetçi adaylar içinde açık farkla önde giden Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık yetkisini kullanarak davadan kendini muaf tutabileceğini veya Adalet Bakanı'na iptal ettirebileceğini öne sürmüştü.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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