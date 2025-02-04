Trump'ın emriyle California'daki barajlardan yaklaşık 8,3 milyar litre su salınması tartışmaya yol açtı
ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles’ta çıkan orman yangınlarının ardından Başkan Donald Trump’ın talimatıyla iki barajın açılması ve yaklaşık 8,3 milyar litre suyun rezervuarlardan salınması, ülkede tartışmalara neden oldu.
New York
ABD Kara Kuvvetleri Mühendislik Birimi, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Orta California’daki Lake Kaweah'da bulunan Terminus Barajı ile Lake Success'teki Schafer Barajı'ndan yaklaşık 8,3 milyar litre su tahliyesi gerçekleştirdi.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yangınlardan zarar gören Los Angeles bölgesine su göndermek amacıyla verdiği emrin arkasında durarak, barajlardan salınan suyun "eyaletteki çiftçilere ve Los Angeles'a gittiğini" savunsa da bölgedeki uzmanlar barajların açılmasına farklı tepki verdi.
CNN’e konuşan California su politikası örgütü Pacific Enstitüsü'nün Araştırma Direktörü Heather Cooley, barajların yağışlı kış mevsiminde açılarak suyun israf edildiğini savundu.
Cooley, "Kurak bir yaz olma riski nedeniyle o rezervuarlarda fazladan su tutuyorlardı. Bu durum, tarımı yaz aylarında yetersiz su riskiyle karşı karşıya bırakıyor." dedi.
Barajlardan salınan suyun Los Angeles’a gitmediğini öne süren Cooley, "Bu baraj açma son derece endişe verici, hiçbir fayda sağlamayacak ve Californialı çiftçileri önümüzdeki aylarda su temini kısıtlamaları riskiyle karşı karşıya bırakacak." uyarısında bulundu.
"Federal ve eyalet yetkilileri arasında koordinasyon eksikliği" vurgusu
California Su Kaynakları Departmanı Müdürü Karla Nemeth de ordunun yetkisinde olan söz konusu iki barajdaki suların salınması konusunda federal yetkililerle eyalet ve yerel su yöneticileri arasında çok az koordinasyon olduğunu söyledi.
Nemeth, "Bu rezervuarlar federal rezervuarlardı ve California eyaleti bu durumda karar alma sürecinin bir parçası olmadı. Geleneksel olarak operasyonel süreçte yüksek düzeyde bir koordinasyonumuz olurdu ama gerçekten bu kararda yer almadık." ifadelerini kullandı.
Yerel yetkililer, Los Angeles'ın su kaynaklarının, Lake Kaweah ve Lake Success'in tedarik ettiği su sisteminden tamamen ayrı olduğuna da dikkati çekti.
Açılan barajlardaki su sisteminin, büyük çiftliklerde hayvan yemi olarak üretilen fındık, narenciye ve otların yanı sıra diğer mahsullerin yetiştirildiği, tarımın yoğun olarak yapıldığı Central Valley denilen bölgelerde kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
Los Angeles yangınları
Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi hayatını kaybederken yerleşim yerlerindeki evler dahil binlerce dönüm alan kül olmuştu.
Trump, yangınlarla ilgili eyaletin Demokrat yöneticilerini suçlamış, 24 Ocak'ta California'daki yangınlara müdahalelerde su tedarikinin artırılması için acil durum tedbirlerini içeren bir kararname imzalamıştı.
Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.