Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Dünya

Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek için İsrail'i ziyaret ediyor.

Mustafa Deveci  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de

Ankara

Witkoff ve Kushner, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin ziyaretinden saatler önce İsrail'e ulaştı.

Yerel basındaki habere göre, Witkoff ve Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Görüşmenin ana gündemini ise Gazze'de varılan ateşkes süreci oluşturuyor.

İsrail'in dünkü geniş çaplı hava saldırıları 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesi doğurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanı sıra Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Bu adımlardan kısa süre sonra Netanyahu yönetimi geri adım atarak saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.

