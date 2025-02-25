Trump'ın danışmanı Navarro, dijital hizmet vergileri için karşılıklı tarife belirleyeceklerini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, dijital hizmet vergilerinin ABD'li teknoloji şirketlerine maliyetine yönelik çalışma yapacaklarını ve karşılıklı tarife belirleyeceklerini bildirdi.
New York
Navarro, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Kanada ve Meksika üzerinden ABD'ye gelen fentanilin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.
Trump'ın bunun sözünü verdiğini anımsatan Navarro, "Meksika ve Kanada ile müzakereler devam ediyor." ifadesini kullandı.
Navarro, fentanil konusunda gereken ilerleme kaydedilemezse, Başkan Trump'ın her zaman olduğu gibi yapacağını söylediği şeyi yerine getireceğini ve tarifeleri uygulayacağını aktardı.
Avrupa'da "ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik ayrımcılık yapıldığına" dair soru üzerine Navarro, dijital hizmet vergilerinin 2019'dan önce olmadığını hatırlattı.
Navarro, bunları uygulayan ülkelerin dijital hizmet vergisini kimin ödeyeceğini şirketlerin büyüklüklerine göre belirlediğine işaret ederek, "Yani pratikte tek yaptıkları Amazon, Google, Meta, Netflix, Zoom ve Microsoft gibi şirketleri yakalamak." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump'ın 2019'da bu vergilerin ne kadar "adaletsiz" olduğunu gördüğünü ve misilleme tehdidinde bulunduğunu anımsatan Navarro, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından bu vergilerin tüm dünyaya yayıldığını aktardı.
Navarro, bu vergilerin hisse senedi fiyatlarını, piyasa değerini ve olası temettüleri düşürdüğünü ifade ederek, Trump'ın, tüm bu sorunları görerek ABD Ticaret Temsilciliğine dijital hizmet vergilerine ilişkin soruşturmalarını yeniden başlatma talimatını veren karara imza attığını dile getirdi.
Bu soruşturmaların ülke ülke ilerleyeceği bilgisini veren Navarro, "Dijital hizmet vergilerinin ABD'ye ne kadara mal olduğuna dair bir tahminde bulunacağız ve derhal karşılıklı bir tarife belirleyeceğiz. Bu ülkeler Amerikan şirketlerine uyguladıkları dijital hizmet vergilerini kaldırır kaldırmaz tarifeler de ortadan kalkacak. Bu kadar basit." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.