Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,999.81
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Kushner, Gazze'nin yeniden inşa planını anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Gazze'nin yeniden inşası için "7 milyar dolardan fazla" kaynak sağlandığını ve bu doğrultuda kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin (NCAG) desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Mücahit Oktay  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Kushner, Gazze'nin yeniden inşa planını anlattı

New York

Kushner, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze'nin yeniden inşasının detaylarına yer veren görsel bir tanıtımın ardından konuşan Kushner, bunun, Gazze için yapılan çalışmaların "sadece küçük bir örneği" olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kushner, Gazze'nin geleceğine yönelik çalışmalara desteğini erken açıklayan tüm ülkelere teşekkür ederek "Bunları, geleceğin farklı olabileceğine gerçekten inanan ve ortaklık kurmak, itibarlarını, kaynaklarını, zamanlarını ve fikirlerini ortaya koyarak 'Kendi ülkelerimizde çözdüğümüz zorluklar bunlar' demek isteyen ülke grubu olarak görüyorum." diye konuştu.

Gazze'nin inşası için "7 milyar dolardan fazla" bir kaynak sağlandığı bilgisini paylaşan Kushner, "Burada gerçekten bir kaynak sorunumuz yok ancak herkesin desteğine ihtiyacımız olacak, sadece bunu iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor." dedi.

"Gazze 10 yıla kadar kendini yönetecek duruma gelecek"

Jared Kushner tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, Gazze'de yapılan çalışmalara yer verilirken, Filistinli aileler için barınma, yiyecek, sağlık hizmeti ve eğitim alabileceği güvenli bölgelerin kurulmaya başlandığı öne sürüldü.

ABD ve Dünya Bankası ile koordineli olarak yapılacak altyapı çalışmalarına da yer verilen videoda, "yüz binlerce kişinin" yeniden yapılanma ve ticari faaliyetlerde istihdam edileceği, ulaşım, su ve enerji sistemlerinin restore edileceği ve modern bir ekonomi ortaya çıkmaya başlayacağına değinildi.

Tanıtım videosunda, "Çocuklar, hoşgörü, haysiyet ve barışı teşvik eden bir müfredatla sınıflarına geri dönecekler. Üçüncü yıla kadar hedefimiz, Refah'ın tamamen yeniden inşa edilmesi, işsizliğin azaltılması ve Gazze'nin İbrahimi bir geçit yoluyla dünyaya bağlanması, Mısır, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantı kurması, Hindistan ve Avrupa'ya uzanmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Gazze'nin 10 yıla kadar kendi kendini yöneten, gelişen sanayi ve konutlarla bölgeye entegre olmuş bir yapıya kavuşacağı belirtilerek "Tüm bunlar, Gazze'nin güvenli, müreffeh ve barışçıl bir şekilde yeniden doğuşunun çerçevesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Kushner, Gazze'nin yeniden inşa planını anlattı

Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Kushner, Gazze'nin yeniden inşa planını anlattı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir
Beyaz Saray: 5 milyar dolarlık bütçe, Gazze'nin yeniden inşasında kullanılacak

Beyaz Saray: 5 milyar dolarlık bütçe, Gazze'nin yeniden inşasında kullanılacak
Polonya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılmayacak

Polonya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet